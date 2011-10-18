Томенко думає, що Янукович скоро буде їздити тільки між Росією і Кубою

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у разі подальшого небажання йти на поступки європейським країнам може загнати себе у ситуацію, коли здійснюватиме візити тільки між Росією та Кубою.

Про це М.ТОМЕНКО заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи перенесення візиту В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя.

«Небажання йти на поступки і зупинити політичні репресії призведе до того, що ми втратимо європейську перспективу і ЯНУКОВИЧ буде їздити між Росією та Кубою», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, сьогоднішні дії опозиції у парламенті спрямовані не лише на захист екс-прем’ра Юлії ТИМОШЕНКО та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА від переслідувань, а й на захист європейського вибору України.

«Цілком очевидно, що якщо авторитарний режим, який запроваджується в Україні, буде остаточно встановлено і всі опоненти влади будуть «сидіти», то ЯНУКОВИЧА не запрошуватимуть у європейські країни», - додав М.ТОМЕНКО.