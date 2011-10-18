Янукович: Україна і ЄС зустрічатимуться, коли в цьому буде необхідність
Президент хоче почути ЄС
Представники України і Європейського Союзу завжди зустрічатимуться як партнери, коли в цьому буде необхідність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Донецьку на спільному з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ брифінгу.
«Ми завжди зустрічатимемося як партнери з Європейським Союзом, з представниками Єврокомісії тоді, коли в цьому буде необхідність», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він відзначив, що на сьогоднішній день Україна і ЄС продовжують переговори про підготовку угоди про асоціацію і найближчим часом у переговорах очікується прогрес.
«Є дві договірні сторони. Це залежатиме від того, яким чином буде досягнуто прогрес найближчим часом. У нас є відповідні плани, і ми хочемо почути Європейський Союз», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.