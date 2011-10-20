Азаров хоче, щоб усі чітко зрозуміли, що відбулося у Санкт-Петербурзі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ порівняв за масштабами зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав з північноамериканською зоною вільної торгівлі NAFTA, південноамериканською MERCOSUR та азіатсько-тихоокеанським форумом економічного співробітництва АТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів України.

«Треба чітко розуміти, що відбулося у вівторок. У Європі з’явилася нова величезна зона вільної торгівлі. Причому унікальна. Тому що інтегрує в себе ринки і природні ресурси як Європи, так і Азії. Ця зона вільної торгівлі об’єднує країни з населенням понад 260 млн. чоловік», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, представники Європейського Союзу запевнили, що створення зони вільної торгівлі в рамках СНД не суперечить створенню зони вільної торгівлі між ЄС і Україною.

«Вільної торгівлі не може бути забагато. І одна свобода не може перекреслити іншу. Як і раніше, ми сповнені рішучості завершити переговори з європейськими партнерами. Для України це також третина товарообороту і ринок з 500 млн. споживачів. Тому наступним пунктом нашого плану відкриття зовнішніх ринків стане підписання аналогічної угоди є Європейським Союзом», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у ході засідання голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ висловив сподівання, що підписана угода про зону вільної торгівлі у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія.

Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.