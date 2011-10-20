Акімова думає, що ЗВТ з ЄС можна отримати окремо від асоціації

Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом може бути парафована, а потім підписана окремо від Угоди про асоціацію.

Про це в коментарі УНІАН заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

«Ми сподіваємося на парафування. Я думаю, що цей документ може бути парафований», - сказала І.АКІМОВА.

Відповідаючи на питання кореспондента про те, чи може угода про ЗІТ бути виділена із загальної угоди про Асоціацію і підписана окремо, І.АКІМОВА сказала: «На мій погляд, документ може бути підписаний суто по зоні вільної торгівлі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, Україна і Європейський Союз узгодили основні параметри торгової частини Угоди про асоціацію. За словами комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де ГУХТА, це дозволить завершити технічні переговори за угодою про асоціацію, включаючи зону вільної торговки, до кінця року

Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною угоди про асоціацію, переговори про якої сторони почали в 2007 році.