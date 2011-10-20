Томенко: вперше бачу документ, де відхилено 99,9% пропозицій від депутатів

Фракція "БЮТ-Батьківщина" не голосуватиме за проект державного бюджету на 2012 рік і не нестиме за нього відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО під час обговорення проекту бюджету в першому читанні.

Він наголосив: «Ми сьогодні розглядаємо бюджет розкішного життя для влади і бюджет виживання для громадян».

Як сказав М.ТОМЕНКО. не була врахована жодна пропозиція про зменшення витрат на утримання влади і про збільшення соціальних стандартів. «Я в перший раз бачу документ, де відхилено 99,9% пропозицій від депутатів», - додав він.

За словами М.ТОМЕНКА, за цей бюджет має повністю відповідати уряд України.

Він наголосив, що при підготовці до другого читання проект бюджету не можна буде змінити, оскільки усе відбуватиметься у Бюджетному комітеті ВР «під сильним наглядом уряду».

Як заявив віце-спікер, «цей бюджет - без регіонів», оскільки в ньому регіонам передбачені кошти, яких не вистачає навіть на виплату зарплат вчителям і медикам. Він підкреслив, що вирішено додатково виділити субвенції місцевим бюджетам на суму 692 млн. грн., а з цих коштів Донецькій області виділено майже 160 млн. грн., Луганській – майже 50 млн., а Чернігівській, Черкаській, Херсонській – лише по 13 млн. грн. «А Західній Україні взагалі тут нема чого робити», - сказав М.ТОМЕНКО.

Вігн заявив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" не підтримуватиме проект держбюджету-2012.