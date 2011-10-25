Азербайджан обрали до Ради Безпеки ООН

Генасамблея ООН в понеділок обрала Азербайджан новим непостійним членом Ради Безпеки на наступні два роки, повідомляє Reuters.

На одне з п`яти нових місць в РБ ООН від східноєвропейських країн, окрім Азербайджану претендувала також Словенія.

Вибори східноєвропейського кандидата почалися ще в п`ятницю, але тоді жодна з цих країн не змогла отримати необхідні дві третини голосів.

У понеділок після 16-го туру голосування Словенія відкликала свою кандидатуру, і в наступному раунді Азербайджан зібрав потрібну кількість "за".

Інші чотири місця в РБ ООН дісталися Гватемалі, Марокко, Пакистану і Того. Оновлений склад ради почне діяти з 1 січня 2012 року.

Всього в РБ ООН входять 15 держав, з яких п`ять - постійні члени, які мають право вето: Росія, США, Китай, Великобританія і Франція. Решта оновлюються на ротаційній основі за п`ять країн кожні два роки, надає довідку РІА Новини.

Цього разу на п`ять місць претендували дев`ять держав. На місце Боснії та Герцеговини від Східної Європи висувалися Азербайджан, Угорщина і Словенія. У афро-азіатській групі замість Габону, Лівану та Нігерії кандидатурами були Того, Пакистан, Марокко, Мавританія, Киргизія. Гватемала була єдиним кандидатом в РБ ООН від країн Латинської Америки на місце Бразилії.