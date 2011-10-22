Обрано нових членів Ради Безпеки ООН

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку в п`ятницю, 21 жовтня, відбулися вибори нових непостійних членів Ради Безпеки ООН на період 2012-2013 років, повідомляється на сайті Генеральної асамблеї ООН.

Країнами, що ввійшли до складу Радбезу ООН як непостійні члени, стали Гватемала, Марокко, Пакистан і Того.

Раду Безпеки ООН, нагадує Лента.ру, складають 15 країн, в т.ч. п`ять постійних членів з правом вето (Росія, США, Франція, Велика Британія та Китай) і 10 непостійних, обраних за географічним принципом: 5 держав від Африки та Азії, по 2 - від Латинської Америки та Західної Європи, і одна - від Східної Європи.

Щоб стати непостійним членом Ради Безпеки ООН, держава має набрати дві третини голосів присутніх. Це стосується і тих випадків, коли держава є єдиним кандидатом у своєму регіоні.

На голосуванні 21 жовтня Гватемала отримала 191 голос, Марокко - 151, а Пакистан - 129. Усі ці країни були обрані непостійними членами Ради Безпеки ООН в першому раунді голосування. До другого раунду вийшли Того і Мавританія. У підсумку переможець визначився в третьому турі голосування: Того з результатом 131 голосів.

За місце п`ятого непостійного члена в складі Радбезу ООН боролися Азербайджан, Словенія та Угорщина. У другий тур вийшли Азербайджан і Словенія. Однак і після дев`ятого туру жодна з країн не змогла набрати дві третини голосів, тому голосування вирішили перенести на понеділок, 24 жовтня.