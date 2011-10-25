Луценко вважає нову справу проти Тимошенко піар-кампанією

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає нову кримінальну справу проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО піар-кампанією Адміністрації Президента з дискредитації свого опонента.

Про це він написав з Лук’янівського СІЗО, відповідаючи на запитання УНІАН.

“Наскільки я розумію, в оточенні ЯНУКОВИЧА під тиском Європи пропрацьовувався варіант декриміналізації статті за перевищення службових повноважень. Вірогідність такого маневру в період незавершеності торгів за ГТС з Росією була досить високою. В цьому разі для нейтралізації фактору лідерства Юлії Володимирівни і її тріумфальних поїздок по Україні планувалося порушити справу, знову прив’язати її підпискою про невиїзд і безкінечними допитами до приміщення ГПУ на київському Подолі”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

“В нинішньому варіанті – при продовженні тримання лідера опозиції в тюрмі – нова справа ТИМОШЕНКО пояснюється намаганням Адміністрації Президента провести PR-кампанію з дискредитації свого опонента. Брудним калюжам на печерських пагорбах просто необхідне відчуття, що вони вище рівня моря”, - додав він.

Повний текст інтерв’ю Ю.ЛУЦЕНКА на сайті УНІАН