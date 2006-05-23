Виборами мера Житомира займеться ГПУ

Колізією навколо виборів міського голови Житомира має намір зайнятися Генеральна прокуратура України.

Про це УНІАН стало відомо з джерел, наближених до правоохоронних органів. (Новообраний Житомирський міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО заявила про намір взяти участь у повторних виборах мера Житомира. Існує постанова міського тервиборчкому про перевибори - УНІАН).

Як повідомило джерело, у зв’язку з цією ситуацією найближчим часом можна очікувати зміни кадрового складу «силовиків» у регіоні. Як пояснив співрозмовник агентства, “стара гвардія” на чолі з генерал-лейтенантом, колишнім начальником податкової міліції Віктором РАЗВАДОВСЬКИМ, який також балотувався на посаду міського голови, не бажає залишити насиджені місця і намагається взяти реванш».

«Велику надію представники старої влади покладають на кадри в судовій та правоохоронній системі, щедро “підгодовані” ними за час перебування біля “корита” обласного центру», пояснив співрозмовник агентства.

Він уточнив також, що представники колишньої влади у приватних розмовах вже хизуються, що вони «можуть залагодити проблему через Секретаріат Президента».

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Житомирська ТВК прийняла рішення про проведення у Житомирі повторних виборів міського голови.

Водночас 25 квітня Апеляційний суд Житомирської області визнав протиправною постанову Житомирського тервиборчкому про визнання виборів Житомирського мера недійсними і зобов’язав Житомирську ТВК згадану постанову скасувати, а результати виборів мера Житомира оприлюднити.

26 квітня о 5-й ранку Житомирська ТВК оголосила міським головою Віру ШЕЛУДЧЕНКО, але того ж дня голова Житомирської ТВК Олександр СІМОНОВ заявив про незаконність прийнятого рішення щодо результатів виборів мера Житомира. За його словами, це рішення було ухвалено “під тиском представників Житомирської обласної організації політичної партії «Народний Союз Наша Україна» та представників кандидата на посаду Житомирського міського голови В.ШЕЛУДЧЕНКО.

10 травня Корольовський районний суд Житомира за позовом кандидата у мери В.РАЗВАДОВСЬКОГО визнав незаконною процедуру оприлюднення результатів виборів Житомирського міського голови.

На засіданнях сесії Житомирської міськради від 26 квітня та 11 травня В.ШЕЛУДЧЕНКО було визнано Житомирським міським головою, а також сформовано виконком Житомирської міської ради і переобрано заступників мера. 19 травня Корольовський райсуд Житомира визнав незаконними всі рішення першої сесії Житомирської міськради п’ятого скликання.

В.ШЕЛУДЧЕНКО наголосила, що і надалі виконуватиме повноваження Житомирського міського голови. Також вона стверджує, що до неї вже тричі приходив колишній мер Житомира Георгій БУРАВКОВ з проханням виконати судові рішення і звільнити посаду Житомирського міського голови, чого вона до закінчення судового процесу робити не збирається.

Окрім того, В.ШЕЛУДЧЕНКО каже, що вона отримала звернення депутатів міської ради від БЮТ, «Народного Союзу Наша Україна» та Соціалістичної партії України, які переконані у законності її перемоги на виборах. У зверненні депутати висловили обурення «щодо підпільної і абсурдної постанови №10 Житомирської міської територіальної виборчої комісії щодо проведення повторних виборів та наполегливих спроб з боку певних сил здійснити її легітимізацію у місцевих судах».

В.ШЕЛУДЧЕНКО також повідомила, що 24 травня Житомирський обласний апеляційний має розглянути її позов по суті.