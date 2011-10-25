Журналістські розслідування не зможуть вважатися доказами?

Рішення Конституційного суду України про те, що звинувачення у злочині не може ґрунтуватися на даних, отриманих незаконним способом, призведе до того, що журналістські розслідування будуть просто стрясати повітря. Таку думку в ефірі 5 каналу висловив народний депутат від «НС» Володимир Ар’єв, повідомляє прес-служба партії.

«Я можу сказати одне, що журналістські розслідування в Україні фактично будуть тільки стрясати повітря, і матеріали, зібрані особою, уповноваженою державою, будуть тільки папером або відео, як інформація для суспільства», — сказав він Ар'єв.

За його словами, фіксація громадянами України факту злочину не має бути перешкодою для того, щоб у суді встановити міру провини тієї людини, проти якої було зібрано цей фактаж.

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