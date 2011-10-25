Політолог вважає, що сидіння на двох стільцях - це наша доля

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає вигідною для України співпрацю як з Російською Федерацією, так і з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я це називаю умовно сидінням на двох стільцях. Я вважаю, що ми не можемо сидіти на одному стільці, тому що це наша доля», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Як приклад він навів підписання 18 жовтня в Санкт-Петербурзі договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД, а також можливе підписання договору про ЗВТ з Євросоюзом.

«Я вважаю, що таке балансування можливе. Більш того, таке балансування єдине можливе», - зазначив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.