Політолог вважає, що сидіння на двох стільцях - це наша доля
15:35, 25 жовтня 2011Політика
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Погребинський виправдовує балансування
Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає вигідною для України співпрацю як з Російською Федерацією, так і з Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Я це називаю умовно сидінням на двох стільцях. Я вважаю, що ми не можемо сидіти на одному стільці, тому що це наша доля», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.
Як приклад він навів підписання 18 жовтня в Санкт-Петербурзі договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД, а також можливе підписання договору про ЗВТ з Євросоюзом.
«Я вважаю, що таке балансування можливе. Більш того, таке балансування єдине можливе», - зазначив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.
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