Євродепутат: перспектива членства України в ЄС має бути зафіксована

Угода про асоціацію України з Європейським Союзом і відповідна резолюція Європарламенту мають містити положення про перспективи членства держави в ЄС. На цьому в коментарі Укрінформу наголосив депутат Європарламенту від Латвії Олександр Мирський (політична група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів).

"Перспектива членства України в ЄС має бути зафіксована в Угоді про асоціацію. Також у спільному проекті резолюції Європарламенту, яка сьогодні попередньо погоджена усіма політичними групами, це також міститься. І це положення у консолідованій позиції Європарламенту залишиться, якщо "народники" (політична групи Європейських народних партій. - Ред.) не вигадають чогось нового", - сказав О.Мирський.

За словами політика, "найголовніше у нинішній ситуації - не піддаватися емоціям і досягти домовленостей щодо остаточного строку підписання Угоди про асоціацію". Мирський переконаний, що це є актуальним завданням МЗС України та усіх європейців і українців, політиків, які підтримують інтеграцію держави до ЄС.

"Посилатися на якусь ситуацію в Україні, пов`язану з Тимошенко, для того, щоб весь український народ постраждав... Адже неукладання Угоди завдасть збитків не тим, хто сьогодні при владі в Україні, а простим людям. Чи вони винуваті, що свого часу українські закони не привели у відповідність до європейських норм?" - зауважив депутат Європарламенту.

Мирський констатував, що ситуація навколо України сьогодні "трясе весь європейський політичний бомонд". Водночас політик наголосив, що Україна дуже потрібна Європі. "Європі не слід вважати, що Україна сама напрошується... Якщо б не було взаємно вигідної ситуації у підписанні Угоди про асоціацію для обох сторін, то, напевно, Україні би просто цинічно показали на двері", - вважає він.

За словами європарламентаря, українські політики мають пам`ятати, що вони "не школярі, а повноправні, повнокровні гравці на європейському просторі".

"З цієї позиції слід усвідомлювати, що ніхто нікому не робитиме послуг та подарунків. Ця угода є взаємовигідною", - резюмував Мирський.