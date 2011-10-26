5 тисяч студентів КПІ обіцяють Табачнику «Сталінград»

Майже 5 тисяч студентів Київського політехнічного інституту вже близько години під Міністерством освіти та науки, молоді і спорту вимагають зустрічі з міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, акція викликана тим, що вже більш як півтора місяця студентський та трудовий колектив КПІ не можуть отримати офіційну відповідь від Міністерства освіти, коли буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КПІ, і хто буде з 1 листопада виконуючим обов’язки ректора, коли закінчиться каденція діючого ректора.

Мітинг розпочався з Площі Знань, що на території КПІ. На цей мітинг студенти попередньо запросили Д.ТАБАЧНИКА, а оскільки він не з’явився – учасники мітингу багатотисячною колоною попрямували до міністерства.

Однак, до студенів міністр освіти не вийшов. Натомість вийшов заступник міністра Петро КУЛИКОВ. Він зауважив, що висловлює тільки свою власну позицію, і тому не зміг дати офіційну відповідь на запитання студентів, хто саме 1 листопада буде виконуючим обов’язки ректора КПІ.

Студенти вручили П.КУЛИКОВУ резолюцію, яку він пообіцяв передати Д.ТАБАЧНИКУ.

В цій резолюції студенти вимагають, щоб з 1 листопада виконуючим обов’язки був нинішній ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ, і щоб саме 1 листопада було оголошено конкурс на заміщення посади ректора.

Студенти буди не задоволені тим, що до них не вийшов міністр і вони не змогли отримати в Міносвіти конкретної відповіді, що все-таки з 1 листопада в. о. ректора буде М.ЗГУРОВСЬКИЙ.

П.КУЛИКОВ все-таки пообіцяв, що завтра буде офіційна відповідь міністерства, хто 1 листопада буде виконувати обов’язки ректора КПІ. Він також пообіцяв провести переговори з Д.ТАБАЧНИКОМ, щоб міністр зустрівся зі студентами. Заступник міністра П.КУЛИКОВ повернувся у міністерство під вигуки студентів «Ганьба!» і «Фу!».

Якщо ж міністр призначить в. о. ректора якусь іншу особу, а не М.ЗГУРОВСЬКОГО, студенти обіцяють не пускати цю особу на територію КПІ.

У разі невиконання своїх вимог студенти оголосили, що страйкуватимуть безстроково.

Учасники акції подарували для міністра освіти Д.ТАБАЧНИКА унітаз і мішки туалетного паперу, які принесли з собою.

Нагадаємо, студенти КПІ раніше заявляли про те, що Д.ТАБАЧНИК збирається "захопити КПІ", бо конкурс на посаду ректора досі не оголошений, хоча термін повноважень чинного ректора закінчується 1 листопада, а на минулих виборах ректора, 7 років тому, конкурс був оголошений ще 28 вересня.

Студенти пригрозили Міністерству освіти й науки "Сталінградом", якщо університету не дадуть вибрати ректора - ще 20 жовтня студенти попереджали міністра освіти, що якщо у них відберуть законне право обирати ректора свого вузу, то вони пікетуватимуть міністерство.

Водночас, Д.ТАБАЧНИК запевняв, що нового ректора Київському політехнічному інституту ніхто не нав`язує.