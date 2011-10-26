Януковича з Пшонкою просять заборонити тролейбуси зі Сталіним

Громадські та мистецькі діячі вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і генерального прокурора Віктора ПШОНКИ заборонити розміщення портретів Сталіна на міському транспорті Севастополя.

Про це йдеться в зверненні Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років до Президента України щодо недопущення відродження сталінізму в Україні, текст якого передано УНІАН.

Аналогічні звернення також направлено голові Севастопольської міської державної адміністрації, голові Севастопольської міської ради та прокурору Криму.

Як зазначається в зверненні, в ЗМІ анонсується, що з 7 листопада містом курсуватимуть тролейбуси та автобуси “із зображенням тирана”. “Організатори акції, прикриваючись подвигом червоноармійців, які боролись проти нацистської окупації, прагнуть демонстративно возвеличити постать тирана Йосипа Сталіна”, - йдеться у зверненні.

Його автори зазначають, що «подібні практики суперечать рішенням європейських структур”, зокрема, Декларації Європейського парламенту щодо проголошення 23 серпня Європейським днем пам’яті жертв сталінізму і нацизму; Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо вшанування пам’яті жертв Великого Голоду (Голодомору) в колишньому СРСР (28 квітня 2010 року).

Також автори звернення підкреслюють, що “постановою Апеляційного суду міста Києва від 13 січня 2010 року Йосип Сталін був визнаний особою, яка умисно організувала геноцид українців”.

«Тому розміщення портретів Йосипа Сталіна на транспортних засобах є порушенням норм вітчизняного законодавства, суперечать правовій оцінці європейських структур і, врешті, є наругою над пам’яттю мільйонів загиблих. Подібні дії ставлять під сумнів правовий характер держави Україна, її орієнтацію на загальноєвропейські цінності» - зазначає Громадський комітет.

Автори звернення закликають керівництво держави “негайно втрутитись у ситуацію та покласти край будь-яким спробам відродження сталінізму, звеличенню радянського диктатора Йосипа Сталіна, зокрема розміщенню його портретів на міському транспорті Севастополя».

Як повідомлялося, Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років створений у 2010 році. До нього входять, зокрема, Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, Іван ВАКАРЧУК, Дмитро ГНАТЮК, Іван ДЗЮБА, Іван ДРАЧ, Андрій ЖОЛДАК, Ніна МАТВІЄНКО, Дмитро ПАВЛИЧКО.

Як повідомляла “Севастопольская газета", до 70-річчя параду 1941 року на Красной площі в Москві, в Севастополі з’являться тролейбуси і автобуси з портретами Сталіна.

Організатори проекту стверджують, що не мають відношення до жодної політичної сили чи партії ні в Росії, ні в інших країнах, а гроші на акцію збирають через Інтернет. В ЗМІ зазначалося, що одним із засновників такого руху є журналіст із Петербурга Віктор ЛОГІНОВ.