МЗС: Україна не хоче укладати безстрокову Угоду з Євросоюзом
16:23, 27 жовтня 2011Політика
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Волошин пояснив, чому
У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Україна не хоче укладати безстрокову Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН.
«Ми не хочемо укладати безстрокову угоду. Це означає, що Україна і 20, і 30 років може залишатися в таких самих відносинах асоціації з Європейським Союзом», – сказав він.
На думку О.ВОЛОШИНА, закріплення кінцевої дати дії угоди спонукатиме ЄС перейти на інший рівень відносин з Україною в майбутньому.
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