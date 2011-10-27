МЗС: Україна не хоче укладати безстрокову Угоду з Євросоюзом

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Україна не хоче укладати безстрокову Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН.

«Ми не хочемо укладати безстрокову угоду. Це означає, що Україна і 20, і 30 років може залишатися в таких самих відносинах асоціації з Європейським Союзом», – сказав він.

На думку О.ВОЛОШИНА, закріплення кінцевої дати дії угоди спонукатиме ЄС перейти на інший рівень відносин з Україною в майбутньому.