Кузьмін: Мене ніхто візи у США не позбавляв

Перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін спростовує інформацію проте, що посольство США відмовило йому у візі.

"Мене ніхто візи не позбавляв. Віза відкрита, я в будь-який момент можу полетіти в США", - сказав він "Сегодня".

Кузьмін здивувався, що у ЗМІ з`явилася така інформація.

Також цю інформацію спростували джерела "Української правди"у дипломатичних колах.

"Коли США не бажає бачити в себе конкретного громадянина іншої держави, то робиться відповідна заява в Державному департаменті чи Білому домі з оголошенням прізвищ та причин, як це було з громадянами Росії та Білорусі", - сказав співрозмовник.

"Щодо України й вказаних осіб таких заяв Білий Дім не робив", - додав він.

Директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин у коментарі "Українській правді" спростував цю інформацію і підтвердив, що в Кузьміна, зокрема, є відкрита американська віза.

Раніше в четвер Фокус.uaз посиланням на джерела повідомив про те, що високопоставленим особам із ГПУ, у тому числі й Ренату Кузьміну, нібито відмовили у видачі візи в США з формулюванням "ваше перебування в нашій країні не бажане".