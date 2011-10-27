Прокурору сподобалося, що говорив сьогодні свідок у справі Луценка

Прокурор Євген ЗІНЧЕНКО позитивно оцінив свідчення сьогоднішнього свідка у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, про це державний обвинувачував заявив, коментуючи перебіг розгляду кримінальної справи стосовно Ю.ЛУЦЕНКА у Печерському районному суді Києва.

Прокурор зазначив, що сьогодні допитувався колишній начальник Департаменту з роботи з персоналом МВС Володимир КРИВОЛАПЧУК, але вказану процесуальну дію ще не завершено – свідка у повному обсязі поки не опитано як стороною обвинувачення, так і захистом.

Є.ЗІНЧЕНКО повідомив, що значна тривалість допиту свідка щодо відзнак водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА пояснюється у першу чергу тим, що лише у 2008 році останній був нагороджений близько шести разів. Прокурор зазначив, що „згідно з положенням про нагородження, цими нагородами, окрім видачі відповідного знака, також передбачена виплата грошової винагороди. Ця сума для кожного відповідного відомчого знака становить від чотирьох до восьми мінімальних заробітних плат. Усе разом свідчить якраз про корисливі мотиви Леоніда ПРИСТУПЛЮКА”.

Що стосується планів заходів про відзначення Дня міліції у 2008 та 2009 роках, то їх, як сказав прокурор, без згоди тодішнього міністра Ю.ЛУЦЕНКА не затвердили б. Тобто, прийняття тих чи інших рішень у будь-якому разі залежало від першої особи, від міністра внутрішніх справ, стверджує Є.ЗІНЧЕНКО.

Щодо зарахування цивільного стажу, а також нагородження Л.ПРИСТУПЛЮКА, представник сторони обвинувачення повідомив, що висновки кадрової комісії з цих питань мають рекомендаційний характер, що і підтвердив свідок. Тобто, остаточне рішення теж приймає міністр, зазначив прокурор.

Наскільки тривалим буде процес, Є.ЗІНЧЕНКО не прогнозує. Це, зокрема, залежатиме від того, як з’являтимуться свідки, наскільки будуть зайняті захисники, які, за словами прокурора, «на цьому тижні вже двічі зривали судові засідання».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, звинувачує Ю.ЛУЦЕНКА у незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії. Крім того, йому інкримінують надмірно пишне святкування Дня міліції.