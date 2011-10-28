Губернатор передав, що не боїться Кличка

У Хмельницькій обласній державній адміністрації називають недостовірною інформацію прес-служби партії “УДАР” про перешкоджання органів влади зустрічам лідера цією політичної сили Віталія КЛИЧКА з активом міст.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомила заступник голови - керівник апарату Хмельницької ОДА Лілія БЕРНАДСЬКА.

“У понеділок, 24 жовтня, під час наради з керівниками підрозділів ОДА я звернула увагу на те, що на Хмельниччині перебуває Герой України, відомий спортсмен Віталій КЛИЧКО. Тому я сказала головам райдержадміністрацій всіляко сприяти його візиту. Якщо необхідна допомога з боку органів влади в організації зустрічей з громадою, немає питань. А те, що зробила прес-служба партії “УДАР”, є винятково недостовірною інформацією”, - наголосила вона.

Віце-губернатор стверджує, що прес-службу партії “УДАР” хтось навмисне ввів в оману.

На її переконання, якби було перешкоджання В.КЛИЧКУ з боку влади, “він би не збирав повні зали людей”.

“Погодьтеся, що не так часто до нас приїздять Герої України. Тим паче людина зі всесвітнім ім’ям”, - сказала Л.БЕРНАДСЬКА.

Вона додала, що Управління внутрішньої політики Хмельницької ОДА звернулося з вимогою до прес-служби партії “УДАР” спростувати недостовірну інформацію щодо тиску та перешкоджання представниками місцевої влади зустрічам В.КЛИЧКА.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби «УДАРу», на Рівненщині та Хмельниччині представники місцевої влади перешкоджали зустрічам лідера партії В.КЛИЧКА з громадянами.

Про це заявив, зокрема, 26 жовтня заступник голови партії «УДАР» Віталій КОВАЛЬЧУК, який супроводжує В.КЛИЧКА у робочій поїздці по Хмельницькій області.

За його словами, за три дні перебування на Хмельниччині «ударівцям» кілька разів відмовляли у зустрічах зі студентами, освітянами та медиками. Це при тому, що попередньо було домовлено про виступи В.КЛИЧКА у цих закладах, а їх представники самі висловлювали бажання зустрітися з лідером «УДАРу».

«Знищувалися афіші, які анонсували приїзд Віталія, працівникам заводів, підприємств, освітніх закладів погрожували звільненням з роботи, а керівників тих закладів, у яких подібні зустрічі все ж відбулися, викликали «на килим» до місцевих чиновників», – зазначив заступник голови партії «УДАР».

«Ми також отримали інформацію про те, що губернатор Хмельницької області збирав голів районів та влаштовував «наганяй» за те, що В.КЛИЧКУ дозволили спілкуватися з хмельничанами. Всі ці дії місцевих чиновників свідчать лише про одне – влада панічно боїться діалогу В.КЛИЧКА з українцями», – вважає заступник голови партії «УДАР».