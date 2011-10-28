Підписання Угоди з європерспективою є принциповою позицією Януковича

Президент України Віктор Янукович вважає резолюцію Європарламенту щодо України, прийняту 27 жовтня, такою, що відображає настрої в Європарламенті. Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Рішення Європарламенту – це рішення парламенту. Які настрої, таке й рішення парламенту», - сказав глава держави журналістам у Львові. «Ті проблеми, на які вказано Європарламентом, існують в Україні. Ми над ними працюємо. Багато з них – проблеми попередніх років, навіть радянських років», - зазначив Віктор Янукович.

Глава Української держави зазначив, що для покращення ситуації в державі Україна йде шляхом реформ, однак це не миттєвий процес. «Неможливо досягти миттєвих результатів», - сказав він. .Янукович додав, що забезпечити ефективну реалізацію реформ можливо завдяки позитивній динаміці в національній економіці. «Зростає ВВП, збільшуються показники бюджету», - зазначив Президент.

«Ті завдання, які ми ставимо перед собою, – у грудні підписати Угоду про асоціацію, яка б мала європейську перспективу для України. Це моя принципова позиція і позиція більшості українського суспільства. Ми повинні мати зобов’язання з обох сторін», – наголосив Президент.