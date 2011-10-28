Попов хоче активізувати співпрацю між Києвом та Парижем

У рамках прийому, присвяченого 20-ій річниці Незалежності України, у Парижі Олександр Попов зустрівся із сенатором, представником групи дружби Франція-Україна Раймондом Кудерком. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Сторони обговорили питання активізації співпраці між Києвом та Парижем, розвиток культурних відносин між державами.

«У мене вже відбувся ряд зустрічей із впливовими французькими політиками, сенаторами, державними діячами, які засвідчують об’єктивну потребу в активізації стосунків між Києвом та Парижем. Попередньо ми проговорили напрямки і теми, в яких можлива співпраця», – сказав Олександр Попов.

Також голова КМДА зазначив, що у сьогодні у нього відбудеться ряд зустрічей із представниками бізнесу Франції.

«Це дуже важливе питання, бо про розвиток стосунків можна говорити, коли їх фундаментом є економічний фактор. Адже співпраця українських та французьких компаній дасть поштовх і для розвитку мистецьких та культурних проектів», – зазначив Олександр Попов.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов 27-28 жовтня відвідує із робочим візитом Париж.