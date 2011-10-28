Кличку доведеться вибирати, кого «кинути»?

Лідер «Громадського активу Києва» Олександр ПАБАТ заявляє, що депутат Київради Віталій КЛИЧКО повинен буде або відмовитися від участі у виборах мера Києва, або від можливості очолити список партії «УДАР» на виборах до Верховної Ради. Про це пише Власти.нет

За словами ПАБАТА, «в своїх останніх інтерв`ю Віталій КЛИЧКО весь час говорить про «велику політику », а не про Київ. Таке відчуття, що Київ йому вже нецікавий. Воно й зрозуміло: навіщо йому столиця з її постійними проблемами, якщо можна тихо і спокійно сидіти в парламенті і мріяти про президентство? »

«Сьогодні перед КЛИЧКОМ стоїть непростий вибір. Дивіться: якщо він йде в мери, то тоді обмануті люди, які голосували за нього як лідера списку на виборах до парламенту. Адже будуть голосувати не за партію, а де-факто за розкручений у спорті бренд. Якщо Віталій Володимирович обирає парламент, тоді він обманює людей, які роблять на нього ставки в Києві. Думаю, зараз йому нелегко, тому що варто визначитися, який він: сильний чи розумний. Перебувати одночасно у двох кутах «рингу» він не може апріорі».

«Я не знаю, який шлях вибере для себе КЛИЧКО, але в будь-якому випадку йому доведеться вибирати, кого« кинути », - підкреслив О. ПАБАТ.

«Я чув, що просування КЛИЧКА до Верховної Ради лобіюють відомі бізнесмени брати Суркіси. Зрозуміло, ці люди зацікавлені в проведенні в списку КЛИЧКА своєї команди до Верховної Ради, - повідомив О. ПАБАТ. - Я дуже поважаю Віталія як великого чемпіона і спортивну гордість Україні, але давайте називати речі своїми іменами - КЛИЧКО став брендом, під яким різні команди заводять потрібних собі людей у ​​владу, а потім всяка робота припиняється. У 2006-му і 2008-му Віталій заводив до Київради лобістів будівельних компаній, зараз заводить когось до Верховної Ради. І кожен раз потім публічно жалкує, що він знову завів не тих людей, і дуже жалкує ».