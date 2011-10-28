Немирю не пустили на УТ-1 та Інтер

Заступнику голови партії «Батьківщина», колишньому віце-прем’єр-міністру України Григорію НЕМИРІ безпідставно відмовлено в участі у ток-шоу «Шустер Live» на Першому національному телеканалі, а також у програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

В обох програмах ключовою темою до обговорення буде ухвалення Європейським парламентом резолюції щодо України.

«Фаховість саме Григорія НЕМИРІ у питанні євроінтеграції не викликає сумнівів ні у журналістів, ні у політичних опонентів. Тому дивує синхронність відмов від двох телеканалів, які відбулися з незрозумілих причин і без пояснень», - йдеться у заяві прес-служби партії.

«Влада знову змушує нас говорити про цензуру та обґрунтовано вважати, що список учасників головних політичних ток-шоу країни формують не редакції програм, а Адміністрація Президента», - наголосили у «Батьківщині».

Разом з тим, зважаючи на необхідність завершення переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС найближчим часом та беручи до уваги той факт, що ця тема стосується не тільки української влади, а й усього суспільства, партія «Батьківщина» виступає з ініціативою проведення вільних, чесних та публічних телевізійних дебатів з цього приводу. Такі дебати мають відбутися за участі представників влади, опозиції (яких вона сама делегує) та європарламентарів у першій декаді листопада.

«Демократію, як і свободу слова, потрібно практикувати, а не імітувати. Український народ має право знати правду, а не слухати з телеекранів спотворену до невпізнаваності інформацію», - зазначив Г.НЕМИРЯ.