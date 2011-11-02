«Беркут» оточує чорнобильців біля Кабміну

Представники спецпідрозділу «Беркуту» оточують учасників акції протесту біля Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків працівників «Беркуту» підійшли до мітингувальників та вишикувались по периметру.

На даний час біля Кабміну знаходяться вже близько 500 мітингувальників. До них прийшов народний депутат України Олег ЛЯШКО, який запропонував протестувальникам створити робочу групу для переговорів з урядом.

На даний час співробітники Кабінету міністрів супроводжують близько 10 учасників мітингу, яких обрано для проведення переговорів з урядом.

Акція протесту проходить без сутичок.

Як повідомляв УНІАН, біля будівлі Кабінету міністрів зібралися чорнобильці, які протестують проти законопроекту проти скасування їм пільг.

Вчора, 1 листопада, чорнобильці протестували біля Верховної Ради. Учасники акції двічі намагалися пробитися до входу до Верховної Ради. Від будівлі парламенту учасників протестів відтіснив спецпідрозділ "Беркут". При цьому нещодавно зведений паркан був пошкоджений. Парламент оточили подвійним кордоном міліції.

Разом з тим на переговорах чорнобильців з головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ вчора була досягнута домовленість, що в сесійну залу не буде внесено законопроекту про скасування пільг, доки не буде домовленості між чорнобильцями і урядом.

Верховна Рада 9 вересня прийняла в першому читанні урядовий проект Закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому. Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".