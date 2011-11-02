Янукович каже, що Близнюк стогне кожен день

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що наприкінці року буде ще раз проаналізовано хід реалізації реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на розширеному засіданні уряду.

«Не думайте, що наша розмова (сьогоднішня – УНІАН) закінчиться просто так – поговорили і розійшлися», - сказав він.

Президент зауважив, що в 20-х числах грудня буде проведена ще одна зустріч з тим, щоб подивитись, що зроблено, «хто з якою швидкістю і якістю проходить підтягування цієї роботи». Він підкреслив, що потрібно знаходити існуючі перешкоди на шляху розвитку економіки. І єдиний шлях це зробити – це проводити реформи, які створюватимуть можливість для розвитку країни. Зокрема, стосовно енергетичної галузі, Президент зауважив, що те, що говорив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ з газового питання, є дуже чутливою проблемою для України.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, людей не цікавить, як вирішувати цю проблему, вони говорять, що не можуть платити більше за ЖКП. «БЛИЗНЮК (міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК - УНІАН) стогне кожен день, але ми тримаємо тарифи», - сказав глава держави. За його словами, він не хоче випереджати події і говорити наперед, але він впевнений і вірить в те, що до кінця року Україні вдасться врегулювати це системне питання.