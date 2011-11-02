Завтра на вулиці Києва хочуть вивести 40 тисяч людей

Проведення низки масових акцій протесту різними громадськими організаціями і партіями планується в Києві завтра, заявлено про участь у цих заходах близько 40 тисяч чоловік.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України у Києві, до Київської міськадміністрації надійшло понад 15 заявок на проведення 3 листопада акцій протесту в столиці.

За інформацією главку, найбільш масові акції очікуються біля будівлі Верховної Ради, а також біля Печерського районного суду Києва.

На Хрещатику свою акцію протесту проти політичних репресій проведуть представники партії "Батьківщина", у заявці вказана участь 1 тисячі чоловік.

Там же, як очікується, зберуться представники коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР). Вони виступлять з аналогічними вимогами, про участь в акції заявили 30 тисяч чоловік.

Біля Київського (Лук’янівського) слідчого ізолятора представники КУПР і "Батьківщини молодої" мають намір провести акцію протесту. У заявці цих організацій вказано, що планується участь 5 тисяч чоловік.

В главку також повідомили, що під Верховною Радою проводитимуть пікети представники всеукраїнських громадських організацій "Рада підприємців" і "Союз Чорнобиль України" з вимогою не допустити скасування пільг певним категоріям населення.

Біля будівлі Верховної Ради також зберуться комуністи, які виступаючи проти візиту місії МВФ.

Крім того, очікується, що у четвер проходитимуть акції різних громадських організацій перед Київською міськадміністрацією на Хрещатику, біля Київської обласної державної адміністрації, зокрема очікується мітинг Всеукраїнської Чорнобильської партії, в якому заявлена участь 1 тисячі чоловік.

Усього, як наголосили у столичній міліції, 16 політичних партій і громадських організацій заявили про намір проводити акції у Києві з різними вимогами до влади.

У столичній міліції звертаються до всіх учасників акцій протесту з проханням не порушувати закон і проводити свої акції мирно.