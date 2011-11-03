Біля Верховної Ради знову розхитують паркан
Кількість учасників акції збільшується
Біля Верховної Ради зібралися близько 300 учасників акції «Вперед!», які вимагають саморозпуску парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, на огорожі біля будівлі парламенту закріплені плакати з гаслами: «Міліція!!! Досить жирувати за наші гроші! Будьте з народом!», «Верховну зраду геть!», «Злодії! Забрали гроші, то візьміть і наші болячки – астму, цукровий діабет, рак», «Геть Ананаса, геть Барабаса!», «Зупинили атом – зупинимо «бєспрєдєл» Кабміну».
Також є гасла, які закликають уряд піти у відставку.
З боку Маріїнського палацу встановлено динамік, з якого лунають українські пісні.
Входи до парламенту охороняють співробітники спецпідрозділу міліції «Беркут». У Маріїнському парку стоїть велика кількість автобусів, на яких привезли правоохоронців.
Час від часу мітингувальники розхитують огорожу біля Верховної Ради України.
Кількість учасників акції збільшується.
Як повідомляв УНІАН, організатором сьогоднішньої акції з вимогами саморозпуску парламенту виступив рух «Вперед!».
Як заявили в штабі акції, до Києва прибувають групи активістів із усіх регіонів України.
До активістів акції «Вперед!» також приєднуються чорнобильці, незадоволені скороченням пільг. Очікується також, що мітинг під Верховною Радою підтримають воїни-афганці, а також організатори інших акцій протесту, які сьогодні проходять під адміністративними будівлями столиці України.