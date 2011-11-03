Біля Верховної Ради знову розхитують паркан

Біля Верховної Ради зібралися близько 300 учасників акції «Вперед!», які вимагають саморозпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на огорожі біля будівлі парламенту закріплені плакати з гаслами: «Міліція!!! Досить жирувати за наші гроші! Будьте з народом!», «Верховну зраду геть!», «Злодії! Забрали гроші, то візьміть і наші болячки – астму, цукровий діабет, рак», «Геть Ананаса, геть Барабаса!», «Зупинили атом – зупинимо «бєспрєдєл» Кабміну».

Також є гасла, які закликають уряд піти у відставку.

З боку Маріїнського палацу встановлено динамік, з якого лунають українські пісні.

Входи до парламенту охороняють співробітники спецпідрозділу міліції «Беркут». У Маріїнському парку стоїть велика кількість автобусів, на яких привезли правоохоронців.

Час від часу мітингувальники розхитують огорожу біля Верховної Ради України.

Кількість учасників акції збільшується.

Як повідомляв УНІАН, організатором сьогоднішньої акції з вимогами саморозпуску парламенту виступив рух «Вперед!».

Як заявили в штабі акції, до Києва прибувають групи активістів із усіх регіонів України.

До активістів акції «Вперед!» також приєднуються чорнобильці, незадоволені скороченням пільг. Очікується також, що мітинг під Верховною Радою підтримають воїни-афганці, а також організатори інших акцій протесту, які сьогодні проходять під адміністративними будівлями столиці України.