Хто отримає голоси ґеїв на дострокових виборах?

Комуністи, соціалісти, прогресивні соціалісти та праві не майбутніх парламентських виборах на голоси українських гомосексуалістів можуть не розраховувати. Так УНІАН заявив президент громадської організації «Ґей-форум України» Святослав Шеремет. А це, за його даними, до 3–4% голосів тих, хто голосуватиме на дострокових виборах.

“Я скажу про ЛҐБТ (представників сексуальних меншин – ред.) загалом… - сказав Шеремет. - Ґеї не голосуватимуть за ті політичні сили, представники яких поливають їх брудом, якимось чином таврують їх. Не толерантне, засуджувальне ставлення до ЛҐБТ демонстрували комуністи, соціалісти та прогресивні соціалісти. Виходить, що партії лівого спрямування можуть не розраховувати на голоси ЛҐБТ.

Для ЛҐБТ залишається варіант голосувати за центристські або правоцентристські партії. Але не за праві, бо праві пропагують цінності традиційного суспільства, де для гомосексуальності немає місця. Отож ці крайнощі – ліві й праві – відпадають. Підтримка правоцентристських сил можлива тому, що вони орієнтовані на Європу й, відповідно, мають захищати інтереси ЛҐБТ nolens volens.

Отже, з прохідних політичних сил залишаються блоки “Наша Україна – Народна самооборона”, а також БЮТ. До речі, на минулих виборах дуже-дуже багато представників ЛҐБТ-спільноти голосували саме за Юлю Тимошенко. Я це пов’язую з двома чинниками: по-перше, Юля за своїм психотипом є привабливою для ґеїв; по-друге, вона свого часу робила публічні заяви, з яких випливає, що вона толерує ЛҐБТ.

Але якщо станеться так, що якась провідна політична сила заявить відкрито про підтримку інтересів ЛҐБТ, то відразу отримає багато голосів саме за їхній рахунок.

Ґеї та лесбійки є активними в соціальному плані, вони завжди ходять на вибори. А представників ЛҐБТ в Україні досить багато: за оцінками експертів – від 800 тис. до 1 млн. 200 тис. осіб. З них абсолютна більшість – це виборці. Ось і рахуйте. За різних умов явки на вибори голоси ЛҐБТ можуть становити від 0,5 до 3–4% голосів тих, хто проголосує”.

Докладніше про те, представників якої професії більше за всіх серед українських ґеїв, хто з політиків найактивніше захищає представників сексуальних меншнн, про ставлення Ющенка та Януковича до ґеїв та інше читайте тут