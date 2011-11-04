Азаров відмовився зустрічатися з місією МВФ?

13:01, 04 листопада 2011
Політика
6687 0

Уманський: вони були шоковані

Ігор УМАНСЬКИЙ
Колишній перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що керівництво України не провело жодної зустрічі з представниками місії Міжнародного валютного фонду, які перебували в країні з 25 жовтня.

Як повідомляє LB.ua, про це І.УМАНСЬКИЙ заявив на засіданні круглого столу в Інституті Горшеніна на тему: "Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?".

У коментарі виданню, І.УМАНСЬКИЙ уточнив, що за майже десять днів перебування місії в Києві у українського уряду не знайшлося часу для зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду, які сьогодні достроково залишили Україну. Передбачалося, що за результатами нинішніх переговорів місія повинна була рекомендувати раді директорів МВФ завершити перегляд програми за угодою stand by і надати Україні черговий транш фінансування.

"З моменту приїзду місії з нею ніхто не зустрічався (мається на увазі керівництво України), я спілкувався з ними (представниками місії), вони були шоковані. На робочому рівні працювали, але – в разі виникненні будь-якого складного питання - наші чиновники кивали на АЗАРОВА, а він з місією, на той момент, відмовився зустрічатися...", - цитує видання І.УМАНСЬКОГО.

Раніше прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ у день приїзду місії МВФ підтвердив висловлену раніше тезу, що Україні не потрібний кредит МВФ на умовах підвищення цін на газ для населення, на чому наполягає фонд.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter