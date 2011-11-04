Азаров відмовився зустрічатися з місією МВФ?

Колишній перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що керівництво України не провело жодної зустрічі з представниками місії Міжнародного валютного фонду, які перебували в країні з 25 жовтня.

Як повідомляє LB.ua, про це І.УМАНСЬКИЙ заявив на засіданні круглого столу в Інституті Горшеніна на тему: "Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?".

У коментарі виданню, І.УМАНСЬКИЙ уточнив, що за майже десять днів перебування місії в Києві у українського уряду не знайшлося часу для зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду, які сьогодні достроково залишили Україну. Передбачалося, що за результатами нинішніх переговорів місія повинна була рекомендувати раді директорів МВФ завершити перегляд програми за угодою stand by і надати Україні черговий транш фінансування.

"З моменту приїзду місії з нею ніхто не зустрічався (мається на увазі керівництво України), я спілкувався з ними (представниками місії), вони були шоковані. На робочому рівні працювали, але – в разі виникненні будь-якого складного питання - наші чиновники кивали на АЗАРОВА, а він з місією, на той момент, відмовився зустрічатися...", - цитує видання І.УМАНСЬКОГО.

Раніше прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ у день приїзду місії МВФ підтвердив висловлену раніше тезу, що Україні не потрібний кредит МВФ на умовах підвищення цін на газ для населення, на чому наполягає фонд.