Катеринчук до кінця року планує скинути Черновецького

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” наполягатиме на проведенні до кінця 2007 року дострокових виборів депутатів Київради та мера столиці.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив представник блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК.

“Ми переконані, що сьогодні говорити про стратегію розвитку міста, про болючі проблеми столиці є завданням цієї (парламентської) кампанії. Ці вибори є лише першим кроком для зміни влади в Києві, і ми будемо наполягати, щоб після виборів, до кінця 2007 року були проведені дострокові вибори до Київради і дострокове переобрання мера”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він наголосив, що Київ є мікромоделлю держави і поребує змін. На його переконання, дві третини киян не розуміють і не підтримують рішення Київради та діяльність мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Крім того, М.КАТЕРНИЧУК повідомив, що одними з перших кроків блоку у ВР нового скликання буде надання пропозицій для внесення змін до закону про столицю та ухвалення постанови про позачергові вибори у Києві.

За його словами, питання майбутнього кандидата на посаду мера Києва блок розглядатиме після завершення дострокових парламентських виборів.

Водночас М.КАТЕРИНЧУК переконаний, що лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО є найкращим кандидатом на посаду мера столиці.

Він наголосив, що для зміни влади в столиці представникам Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” необхідно отримати більшість в парламенті нового скликання.

М.КАТЕРИНЧУК також повідомив, що “Наша Україна – Народна самооборона” запропонує БЮТ підписати угоду про чесні та прозорі вибори, а також про контроль за результатами виборів.