Активістів "Свободи" відпустили з залу суду

Печерський суд Києва визнав невинними активістів “Свободи”, яких затримали під час акції протесту біля Верховної Ради України 3 листопада 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як нагадують в партії, керівникові прес-служби Київської міської організації Всеукраїнського об`єднання «Свобода» Кирилу БАБЕНЦОВУ та журналісту газети ВО «Свобода» Едуарду ІГОЛЬНІКОВУ інкримінували порушення статті 185 Кодексу України про адміністративні порушення (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції).

Печерський суд не виявив провини у діях “свободівців”, активістів відпустили із зали суду.

Як повідомляє прес-служба партії, “свободівців” утримували у Печерському райвідділу близько 6 годин і відпустили лише близько 19-ї після вимог пікетувальників. Усупереч Конституції України, допити відбувалися без участи захисника. Після того, як адвокат Іван МАКАР прибув з необхідними документами до Печерського райвідділу міліції з метою бути присутнім під час допиту, начальник слідчого відділу Євген ГУЦУЛЯК силою видворив його з кімнати допиту.