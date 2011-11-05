Рівненська облрада ухилилася від розпуску ВР та справи Тимошенко

Рівненська обласна рада відмовилась розглядати звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і керівництва ЄС щодо політичних репресій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, опозиційні депутати облради пропонували направити звернення до Президента з вимогою відставки уряду та розпуску Верховної Ради України у зв’язку з політичними репресіями та погіршенням соціально-економічної ситуації в країні.

Іншу заяву опозиція планувала направити до керівництва ЄС, Ради Європи та ОБСЄ з проханням стежити за дотриманням українською владою Європейської конвенції з прав людини при розгляді судом апеляції на вирок у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Однак за включення обох звернень до порядку денного сесії не проголосувала необхідна кількість депутатів. На знак протесту представники фракцій ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», партії «Фронт Змін» залишили залу засідань.

Після цього провладна більшість за 10 хвилин пакетним голосуванням прийняла рішення з 42-х питань порядку денного. Зокрема, облрада прийняла звернення чорнобильців до Верховної Ради з проханням зняти з розгляду законопроект "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень"; скасувати вказівки, листи, розпорядження Кабінету міністрів, які зобов’язують Пенсійний фонд виплачувати пенсії в менших розмірах, ніж встановлено законами, й акти, що взагалі забороняють здійснювати такі виплати, а також забезпечити виплату пенсій згідно з рішеннями судів.