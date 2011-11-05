У Києві розпочалося засідання Народної ради

Сьогодні у Києві о 12.30 розпочалося засідання Народної ради, куди були делеговані по три представники від кожної області України.

Засідання проходить у конгрес-холі одного з дебаркадерів, розташованому в Гідропарку, повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху "Спільна справа".

Делегати обиралися на мітингах, що пройшли в обласних центрах 3 листопада. Учасники мітингів також прийняли звернення до своїх обласних рад з вимогою висловити вотум недовіри Верховній Раді VI скликання.

Сьогодні делегати мають узгодити подальший план дій та розширити свої політичні вимоги.

Зараз відбуваються виступи представників областей.

Як відомо, ініціаторами проведення акцій 3 листопада та утворення Народної ради стали громадська організація воїнів-афганців "Ніхто крім нас", громадянський рух "Спільна справа" та ще ряд громадських об'єднань.