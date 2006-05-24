Тимошенко домовилася з Президентом

Завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з представниками Блоку Юлії Тимошенко, Соціалістичної партії України і блоку «Наша Україна» щодо створення демократичної коаліції

Про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції.

Вона повідомила, вчора і сьогодні спілкувалась з президентом і за її враженнями можна говорити про те, що склався абсолютно конструктивний діалог трьох політичних сил. «І не зважаючи на те, що ця коаліція розхитується і ззовні, і зсередини, вона відбудеться», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що домовилась з президентом, що завтра після закриття першого засідання сесії відбудеться зустріч трьох політичних сил з главою держави.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що коаліційна угода в найкоротші терміни буде підписана всіма політичними силами.