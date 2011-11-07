Симоненко: Громадяни повинні подолати соціальну апатію

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що сьогодні громадяни мають подолати соціальну апатію і активно добиватися дотримання своїх прав з боку держави.

Про це заявив перший секретар ЦК Компартії України Петро СИМОНЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі КПУ.

При цьому П.СИМОНЕНКО переконаний, що «повернення України на соціалістичний шлях розвитку є об`єктивним процесом, тому сьогодні особливо актуальними залишаються уроки революційних подій жовтня 1917 року». «Ми сьогодні є свідками того, як світом проноситься низка організованих акцій протесту, які об`єднують людей під вимогами соціальної справедливості. Все більше громадян країн «золотого мільярда» усвідомлюють антилюдську сутність ринкового фундаменталізму і влади капіталу. Тому особливу актуальність сьогодні має той досвід, який здобули в боротьбі за свої права представники робочого класу в жовтні 1917 року. Сьогодні, як і 94 роки тому, ми стикаємося з ситуацією, коли держава живе в своєму автономному світі, який, на їх думку, не стикається з проблемами громадян», – заявив лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що сьогодні громадяни мають подолати соціальну апатію і активно добиватися дотримання своїх прав з боку держави.

«Для того щоб чинити системний тиск на владу капіталу, потрібна, перш за все, самоорганізація тих людей, про яких держава просто «забула». Соціальна апатія і роз`єднаність громадян грає на руку капіталу», – зазначив П.СИМОНЕНКО.

Він відзначив, що про настання в Україні «лівого повороту» свідчать акції проти скорочення пільг, які відбувалися в столиці впродовж останнього місяця. «Чорнобильці» і «афганці» показали решті всіх груп пригнобленого народу, як потрібно відстоювати свої права. Саме тому теза про актуальність уроків жовтня сьогодні звучить як ніколи сучасно», – наголосив лідер Компартії.