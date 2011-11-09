Яцуба запропонував посаду лідеру комуністів
"У вас такий досвід багатющий"
Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА запропонував першому секретарю Севастопольського міськкому КПУ Василю ПАРХОМЕНКУ посаду заступника голови МДА. Про це повідомляє Інтернет-видання «Новий Севастополь».
За інформацією газети, виступаючи у вівторок на засіданні президії Севастопольської міської ради, голова МДА В.ЯЦУБА заявив, що наразі затверджується програма реорганізації структури міської адміністрації.
«У зв`язку з різними складними питаннями міста Севастополя, ми наполягаємо на введенні ще однієї посади заступника (голови МДА). Я хотів би, щоб присутні в президії подумали про кандидатуру», - сказав він.
За словами керівника міста, «у нас є люди, здатні працювати, які мають досвід. Василь Михайлович (йдеться про члена президії, лідера севастопольських комуністів і голову відповідної фракції, колишнього голову міськради, а за радянських часів – 1-го секретаря міськкому – УНІАН), приміром, я йому відразу пропоную йти заступником до себе з тих питань, які він вибере».
Звертаючись до В.ПАРХОМЕНКА, голова МДА сказав: «Василь Михайлович, у вас такий досвід багатющий, отриманий під час перебування у керівництві містом, тому я вам пропоную. Але своє місце я вам не пропонуватиму, враховуючи, що мені тепер немає куди йти».
Реакція В.ПАРХОМЕНКА на зроблену йому кадрову пропозицію поки невідома.
Сам64-річнийВ.ЯЦУБАбув першимсекретаремміськкомуКПРСв 1988-1991рр..вДніпропетровську.