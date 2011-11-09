Яцуба запропонував посаду лідеру комуністів

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА запропонував першому секретарю Севастопольського міськкому КПУ Василю ПАРХОМЕНКУ посаду заступника голови МДА. Про це повідомляє Інтернет-видання «Новий Севастополь».

За інформацією газети, виступаючи у вівторок на засіданні президії Севастопольської міської ради, голова МДА В.ЯЦУБА заявив, що наразі затверджується програма реорганізації структури міської адміністрації.

«У зв`язку з різними складними питаннями міста Севастополя, ми наполягаємо на введенні ще однієї посади заступника (голови МДА). Я хотів би, щоб присутні в президії подумали про кандидатуру», - сказав він.

За словами керівника міста, «у нас є люди, здатні працювати, які мають досвід. Василь Михайлович (йдеться про члена президії, лідера севастопольських комуністів і голову відповідної фракції, колишнього голову міськради, а за радянських часів – 1-го секретаря міськкому – УНІАН), приміром, я йому відразу пропоную йти заступником до себе з тих питань, які він вибере».

Звертаючись до В.ПАРХОМЕНКА, голова МДА сказав: «Василь Михайлович, у вас такий досвід багатющий, отриманий під час перебування у керівництві містом, тому я вам пропоную. Але своє місце я вам не пропонуватиму, враховуючи, що мені тепер немає куди йти».

Реакція В.ПАРХОМЕНКА на зроблену йому кадрову пропозицію поки невідома.

Сам64-річнийВ.ЯЦУБАбув першимсекретаремміськкомуКПРСв 1988-1991рр..вДніпропетровську.