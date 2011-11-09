Практичний курс «Ефективна система управління» в компанії «H-ART»

23-26 листопада в компанії «H-ART» пройде практичний курс «Ефективна система управління».

Ведучий курсу: Марат САІД-ГАЛІЄВ - власник двох успішних компаній, професійний бізнес-консультант, експерт в галузі: оптимізації витрат підприємства; впровадження систем фінансового планування і бюджетування; побудови ефективного управлінського обліку. Досвід роботи з провідними компаніями України, Росії та Казахстану.

Завершивши цей курс, Ви зможете:

1. Ефективно управляти фінансами компанії.

2. Правильно організувати контроль над бізнес-процесами.

3. Наймати співробітників, здатних брати відповідальність і бажаючих працювати.

4. Ефективно використовувати фонд оплати праці для підвищення прибутковості підприємства і збільшення зростання продажів.

Кожен учасник заходу одержить в подарунок програму для автоматизації системи управління «Establishment Solution».

Увага! Знижка за другого учасника 15%.

Телефон для реєстрації: (044) 206-72-75 (77).

*** Міжнародна компанія «H-art»надає послуги в сфері управлінського консалтингу. Працює на ринку з 2007 року, має ряд успішно завершених проектів впровадження інструментів управління, результатом яких стало зростання рентабельності та прибутковості бізнесу.

У 2010 році «H-aRt» визнана компанією року в номінації «Управлінський консалтинг» всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар».

Серед клієнтів компанії: FOZZY Group, ФК «Динамо-Київ», мережі «Меtro Cash&Cary», Фуршет, Астра, Інтерфрахт, Аркапласт, Ужгород П.С.Ю (франшиза «Вопак»), ТМ «Ніжин», ПАТ «Луцьк Фудз», «Русское Снабжение» (Нижній Новгород), «Контур Будущего» (Хабаровськ), «Сади Приморья» (Владивосток), Orchestra (Алмати) та інші.