Хара - про колег: нероби, професійні зрадники і провокатори

Новим головою Федерації профспілок України може стати колишній перший заступник голови ФПУ Юрій КУЛИК.

Такий прогноз в інтерв`ю виданню «Сегодня» дав екс-голова ФПУ Олександр СТОЯН.

Видання відзначає, що нинішній глава організації Василь ХАРА написав заяву про відставку. Він пояснив, що йде, тому що більшість керівників профспілок, які входять до складу ФПУ «є неробами, професійними зрадниками і провокаторами», які «пристосовуються до будь-якої влади».

При цьому відставку В.ХАРИ пов`язують з кримінальними справами щодо незаконного відчуження профспілкових санаторіїв, які нещодавно відкрила Генпрокуратура, – у тому числі і частини санаторію в Слов’яногорську Донецькій області, яка була продана доньці В.ХАРИ Елліні КАНЮК. Опозиція бачить за цими справами політичний підтекст: В.ХАРА – народний депутат від Партії регіонів, проте останнім часом він виступав противником реформ влади – збільшення пенсійного віку і обмеження пільг.

«На жаль, Василь Георгійович не порозумівся з владою, а влада, у свою чергу, не захотіла прислухатися до нього у питаннях соцзахисту, – вважає О.СТОЯН. – Припускаю, що вплинули і озвучені останнім часом особисті моменти».

За інформацією О.СТОЯНА, сьогодні президія ФПУ прийме відставку В.ХАРИ і доручить тимчасове керівництво його заступнику Григорію ОСОВОМУ – проте лише до найближчого засідання ради ФПУ, яка має право призначити в.о. голови.

На думку О.СТОЯНА, «в.о.» стане колишній перший заступник голови федерації Юрій КУЛИК, який пішов з цієї посади у вересні 2011 року. «КУЛИК має великий досвід роботи, він стримана людина, яка прагне не лізти в політику», – відзначив екс-голова ФПУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада В.ХАРА заявив про свою відставку з посади голови ФПУ.

У медіа-центрі ФПУ УНІАН повідомили, що основна причина відставки - «неготовність керівників членських організацій проводити реформи у профспілковому середовищі».

За даними медіа-центру, 11 листопада президія федерації розгляне питання про відставку В.ХАРИ.