У Фонді Кучми відбулася презентація книги Черномирдіна

У Києві відбулася презентація книги екс-посла Росії в Україні Віктора Черномирдіна «Время выбрало нас».

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулася у Фонді Леоніда Кучми.

У ній взяли участь колишній Президент України Леонід КУЧМА, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, а також син В.Черномирдіна Андрій.

Виступаючи на презентації книги, Л.КУЧМА зазначив, що В.Черномирдін був «близькою йому за духом людиною».

За його словами, В.Черномирдін відчував себе «не зовсім дипломатом», що дозволяло йому відверто говорити про події в Росії і Україні.

«Він дійсно був великим, великим другом України», - сказав Л.КУЧМА.

За словами В.ЛИТВИНА, В.Черномирдін працював у команді, виходячи з інтересів Росії і потреб народу, і не брав участі «у політичних ігрищах, і нікого не підсиджував».

«Я не дуже часто спілкувався з Віктором Степановичем, це спілкування було з 2000 року, але це були зустрічі, які завжди додавали, підтримували, окриляли, а для цього необхідно бути щирою, мудрою, досвідченою людиною», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, за словами В.ЛИТВИНА, «в українській ментальності існує така практика - щоб про тебе почали говорити позитивно, потрібно кілька разів вмерти, а потім щоб пройшло ще 50 років».

«Ми постійно демонструємо або постійно живемо на негативі або на бездумному патріотизмі чи героїзмі, а треба жити абсолютно реаліями», - додав він і зазначив, що «Росія сьогодні говорить про Віктора Степановича те, на що він абсолютно заслуговує, не чекаючи 50 років. Він стиснув себе, тримав себе у кліщах, не брав участь у політичних ігрищах, нікого не підсижував і працював у команді, виходячи з інтересів Росії».

Як зазначив помічник В.Черномирдіна Євген БІЛОГЛАЗОВ, ця книга – перша із трилогії, яка висвітлює події до 1991 року включно. Він зазначив, що наступні дві книги вийдуть згодом на основі матеріалів, зібраних В.Черномирдіним: одна з них буде присвячена роботі в уряді Російської Федерації, а друга - Україні.