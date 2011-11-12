Рибачук підказує Януковичу, як боротися з корупцією

Підбір кадрів чинної влади полягає у тому, що беруть тих, хто народився в Макіївці на Донеччині. Про це в інтерв'ю "Газеті по-українськи" сказав екс-голова Секретаріату президента Олег Рибачук.

"Беруть тих, хто народився в Макіївці. Результат - партія одного регіону з колосальною некомпетентністю. Вертикаль влади - це як труби, по яких має щось розумне текти. Але, крім готівки, цими трубами нічого не проходить. Проблем не вирішують. Реформа - це інше функціонування влади на рівні структури, механізму ухвалення рішень. Потрібна цілковита прозорість. Перед тим, як ухвалити якесь рішення, в Європі з'являється проект, його проговорюють у владі, опозиції, в суспільстві. Тоді виписують чистовик і лише потім ухвалюють. Проекти указів Адміністрації президента мають за два тижні вивішувати на її сайті. В Україні ж, коли виходить указ, про нього ніхто нічого доти не чув", - розповів політик.

Віктору Януковичу треба було починати з базових речей, вважає Рибачук.

"Якщо хочеш боротися з корупцією, потрібно людям краще платити, а не утворювати різні "антикорупційні бюро". Треба мінімум регулювання і вільна преса. Преса має виступати у ролі своєрідної прокуратури. Будь-яка публікація мусить бути підставою для порушення справи. Так відбувається на Заході. Міністр потрапив у скандал - за два дні подає у відставку, а тоді йде розслідування.

Чому скрізь криза, а Польща вистояла і піднялася? Бо це країна мільйонів дрібних незалежних власників. Вони не дають хабарів, не годують поліцію. Їх неможливо зламати, бо вони працюють у реальному секторі: гроші - товар - гроші. А в нас абсолютно свідомо знищують малий і середній бізнес. Колосальна проблема Януковича - "Межигір'я". Він каже: "Руки пообриваю за корупцію, ноги" - то починай зі своїх рук і ніг. Твій син за твого президентства відразу ввійшов до сотні найбагатших людей країни. Не можна боротися з чужою корупцією, а свою не чіпати", - підсумував Рибачук.

Gazeta.ua