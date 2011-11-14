Литвин: більшість не хоче випускати Тимошенко й Луценка

У Верховній Раді України поки немає достатньої кількості голосів депутатів для підтримки змін до Кримінального кодексу щодо декриміналізації злочинів, передбачених статтями 364 і 365, у скоєнні яких звинувачують колишніх прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив в інтерв`ю «5-му каналу».

"Поки що немає 226 голосів для підтримки цієї поправки", - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, з цієї причини парламент відклав розгляд відповідного законопроекту.

"Інакше він втратить сенс для представників фракції БЮТ. Тривають переговори", - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що фракції мають шукати компроміс, але також повинні спрямувати зусилля на удосконалення інших положень Кримінального кодексу.

"Потрібно подивитися на проблеми значно ширше і говорити про пакет рішень, які б мали слугувати компромісом не для однієї частини зали, а для всієї України", - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Фракції опозиції пропонують внести поправки до цього законопроекту, які стосуються декриміналізації статей 364 і 365, за якими засуджено Ю.ТИМОШЕНКО і судять Ю.ЛУЦЕНКА.

Минулого пленарного тижня, на початку листопада, народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" блокували трибуну та президію парламенту. Вони вимагали не розглядати законопроект щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу, оскільки більшість відмовилась голосувати за поправки, запропоновані опозицією.

Після консультацій лідерів фракцій голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН повідомив, що розгляд законопроекту перенесено на наступний пленарний тиждень.