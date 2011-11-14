Слідчий - Тимошенко: Може, я вас допитаю - і вам стане трохи легше

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає завтра першим питанням розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради законопроект щодо декриміналізації статей Кримінального кодексу, за якими судять екс-прем’єр-міністра Укораїни Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Ми вимагаємо завтра першим питанням поставити цей законопроект», - сказав він.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, подальші дії фракції «БЮТ-Батьківщина» у парламенті залежатимуть від того, чи розглядатиме Верховна Рада відповідний законопроект.

«Усі інші дії ми будемо робити за наслідками того, як цей законопроект буде розглянутий. У тому числі проводитимемо консультації з нашими колегами по опозиції – фракцією НУ-НС - щодо подальшої участі у комісіях, які напрацьовують важливі законопроекти», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він наголосив, що сьогодні відбуваються безпрецедентні речі, оскільки влада йде на фізичне знищення Ю.ТИМОШЕНКО. «Влада зрозуміла, що вбити політично Юлію ТИМОШЕНКО неможливо, і вона намагається вбити її фізично», - сказав він.

За словами КОЖЕМ‘ЯКІНА, слідчі вдаються до допиту Ю.ТИМОШЕНКО у камері СІЗО «у лежачому стані». «При цьому слідчий податкової цинічно заявляє: «Може, я Вас допитаю і Вам стане трохи легше», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.