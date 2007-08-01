Політрада НСНУ не включила Порошенка у кандидати в народні депутати
17:56, 01 серпня 2007Політика
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Про це повідомив В`ячеслав Кириленко
Політична рада партії «Народний союз «Наша Україна» не включила до списку кандидатів в народні депутати Петра ПОРОШЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав лідер НСНУ В`ячеслав КИРИЛЕНКО після засідання політради партії.
«У вичерпному списку кандидатів в народні депутати від партії «Наша Україна», який буде запропоновано міжпартійному з`їзду 7 серпня і який утвердить блок «Наша Україна – Народна самооборона» прізвище ПОРОШЕНКА Петра Олексійовича немає», - сказав він.
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