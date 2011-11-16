Створення Асоціації споживачів фінансових послуг - прес-конференція
У четвер, 17 листопада, о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція Української асоціації антиколекторів і правозахисників (УААП) на тему: «Точка неповернення. Повстання за фінансову справедливість в Україні».
Теми, винесені на обговорення:
1. Обговорення офіційного тлумачення положень обнародуваного 15 листопада 2011 Рішення Конституційного Суду України про права споживачів.
2. На чиїй стороні закон при рішення питань позичальників і вкладників в їхніх спорах з фінансово-кредитними організаціями?
3. Шахрайські схеми по відбору майна у позичальників за участю «чорних» нотаріусів і банківських структур (Обговорення Закону України «Про заборону надання колекторних послуг відносно фізичних осіб-боржників»).
4. Вплив настрою споживачів фінансових послуг на політичну ситуацію в Україні у світлі парламентських виборів, що наближаються. (Захист прав позичальників і вкладників українськими політичними партіями).
5. Створення Асоціації споживачів фінансових послуг.
До участі в прес-конференції запрошуються: приватно практикуючі адвокати і юристи, представники правоохоронних органів, органів судової, законодавчої і виконавчої влади, прокуратури, представники політичних партій і громадських організацій, позичальники, вкладники, а також інші споживачі фінансових послуг.
Організатори: Українська асоціація антиколекторів і правозахисників (УААП).
Доповідачі:
1. Ігор ГАДЕЦЬКИЙ – адвокат Всеукраїнського об'єднання підприємств «Союз консультантів з економіки і права».
2. Олександр ЛУГОВЕЦЬ – адвокат Української асоціації антиколекторів і правозахисників.
3. Павло ГУРНИК – повноважний представник FCG Law Firm.
4. Федір ОЛЕКСЮК – адвокат громадської організації «Вір у Бога і свої сили».
Контактний телефон: +38 (044) 235-13-49.
Адреса: Київ, вул. Хрещатик, 4, УНІАН, конференц-зала.