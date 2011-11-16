Створення Асоціації споживачів фінансових послуг - прес-конференція

У четвер, 17 листопада, о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція Української асоціації антиколекторів і правозахисників (УААП) на тему: «Точка неповернення. Повстання за фінансову справедливість в Україні».

Теми, винесені на обговорення:

1. Обговорення офіційного тлумачення положень обнародуваного 15 листопада 2011 Рішення Конституційного Суду України про права споживачів.

2. На чиїй стороні закон при рішення питань позичальників і вкладників в їхніх спорах з фінансово-кредитними організаціями?

3. Шахрайські схеми по відбору майна у позичальників за участю «чорних» нотаріусів і банківських структур (Обговорення Закону України «Про заборону надання колекторних послуг відносно фізичних осіб-боржників»).

4. Вплив настрою споживачів фінансових послуг на політичну ситуацію в Україні у світлі парламентських виборів, що наближаються. (Захист прав позичальників і вкладників українськими політичними партіями).

5. Створення Асоціації споживачів фінансових послуг.

До участі в прес-конференції запрошуються: приватно практикуючі адвокати і юристи, представники правоохоронних органів, органів судової, законодавчої і виконавчої влади, прокуратури, представники політичних партій і громадських організацій, позичальники, вкладники, а також інші споживачі фінансових послуг.

Організатори: Українська асоціація антиколекторів і правозахисників (УААП).

Доповідачі:

1. Ігор ГАДЕЦЬКИЙ – адвокат Всеукраїнського об'єднання підприємств «Союз консультантів з економіки і права».

2. Олександр ЛУГОВЕЦЬ – адвокат Української асоціації антиколекторів і правозахисників.

3. Павло ГУРНИК – повноважний представник FCG Law Firm.

4. Федір ОЛЕКСЮК – адвокат громадської організації «Вір у Бога і свої сили».

Контактний телефон: +38 (044) 235-13-49.

Адреса: Київ, вул. Хрещатик, 4, УНІАН, конференц-зала.