Керівники 9 партій підписали угоду про створення мегаблоку

Сьогодні у Києві керівники дев’яти політичних партій підписали угоду про створення блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, до блоку увійшли партії “Народний Союз Наша Україна”, «Вперед, Україно!», Народний Рух України, Українська республіканська партія «Собор», Українська народна партія, Християнсько-демократичний союз, партія “Пора”, Партія захисників вітчизни та Європейська партія України.

Угоду підписали лідери зазначених партій: від НСНУ - В’ячеслав КИРИЛЕНКО, від «Вперед, Україно!» - Юрій ЛУЦЕНКО, від НРУ – Борис ТАРАСЮК, від УРП «Собор» - Анатолій МАТВІЄНКО, від УНП – Юрій КОСТЕНКО, від ХДС – Володимир СТРЕТОВИЧ, від громадянської партії “Пора” – Владислав КАСЬКІВ, від Партії захисників вітчизни – Юрій КАРМАЗІН, від Європейської партії України – Микола КАТЕРИНЧУК.

Лідер НСНУ В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що запізнення з підписанням угоди пов’язане не з розбіжностями серед підписантів, а з демократичною дискусією.

Він повідомив, що відбулись з’їзди 9 партій, які, крім рішень про створення блоку НУ-НС, також ухвалили рішення про створення єдиної партії національно-демократичного спрямування після завершенню виборчої кампанії.

В.КИРИЛЕНКО запевнив, що після утворення блоку розпочнеться «народний похід» за скасування депутатської недоторканності, боротьба з політичною корупцією та боротьба за створення заможної європейської країни. За його словами, блок підтримуватиме політику Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня зазначені 9 партій, а також Конгрес українських націоналістів, підписали Декларацію об’єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Однак Конгрес українських націоналістів виступив проти створення єдиної партії на базі виборчого блоку.