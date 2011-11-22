Круглий стіл «ГМО в українських продуктах: міф чи реальна загроза?»
У четвер, 24 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Генетично модифіковані організми в українських продуктах: міф чи реальна загроза?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Чому продукти з ГМО викликають стільки тривоги? Чи доведена реальна шкода ГМО?
Чи всі українські продукти з відповідним маркуванням не містять ГМО?
Ким і яким чином регулюється і контролюється виробництво і продаж продуктів з ГМО в Україні?
Ким і як контролюється якість харчової продукції в Україні?
Учасники круглого столу:
Ярослав ПИРКО - завідувач лабораторією детекції ГМО Інституту харчової біотехнології та геномікі НАН України;
Микола ПРОДАНЧУК - директор Інституту екогігієни та токсикології ім. Л.І.Медведя;
Володимир СЕМЕНОВИЧ - начальник Українського дослідницького центру випробувань харчової продукції ДП «Укрметртестстандарт»;
Микола БОЙКО - менеджер з реєстрації в СНД продуктів компанії Монсанто;
Олександр ВЕРЖИХІВСЬКИЙ - експерт з питань якості і безпеки продукції АПК асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ);
Представник Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).