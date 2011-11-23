Українці можуть отримати додаткові вихідні під час Євро-2012

12:41, 23 листопада 2011
Політика
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Інформація від Тігіпка

Українці можуть отримати додаткові вихідні під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на запитання, чи ухвалена постанова про перенесення робочих днів у 2012 році на сьогоднішньому засіданні уряду.

Зокрема, він зазначив, що це питання обговорювалось, але рішення не було ухвалено у зв’язку з додатковими пропозиціями щодо перенесення робочих днів під час проведення чемпіонату з футболу у 2012 році.

Він пообіцяв, що це питання буде доопрацьовано, і в понеділок уряд ухвалить остаточне рішення, про що буде повідомлено громадськості.

 

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