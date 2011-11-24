Президент Польщі має важливішу, ніж Тимошенко, тему для розмови у Києві

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ вважає важливішою за справу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яку західні політики вважають жертвою політичних переслідувань нової влади, зміну чинних в Україні стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав у програмі Fakty po Faktach на польському телеканалі TVN24 учора ввечері.

"Є справи важливі та найважливіші", - сказав глава Польської держави, відповідаючи на запитання журналіста, чи планує він під час своєї зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 28 листопада в Києві обговорювати справу Ю.ТИМОШЕНКО.

"Проблема між владою та опозицією, а це, власне, проблема в аспекті справи пані Юлії ТИМОШЕНКО, є важливою, але найважливіше для України увійти в рамки, які будуть змінювати її у багатьох відношеннях, в тому числі мова про стандарти у відносинах влада-опозиція", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Він повторив тезу, що справа Ю.ТИМОШЕНКО шкодить європейській інтеграції України, зауваживши при цьому, що не можна "вмовляти когось або впливати політичними діями на правосуддя в іншій державі".

"Розмови стосувалися та стосуються також справи колишнього прем`єра, але, як сказав, є справи важливіші та найважливіші у польсько-українських відносинах", - резюмував Б.КОМОРОВСЬКИЙ.