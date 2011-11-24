ЗМІ публікує хронологію зустрічі Кузьміна, Немирі і Власенка з євродепутатами

Інформація про зміст розмови заступника Генпрокурора Рената Кузьміна та представників «БЮТ-Батьківщина» з депутатами Європарламенту, що відбувалася в Брюсселі за зачиненими дверима, просочилася в ЗМІ.

Так, сайт Цензор розмістив електронну копію записаної хронології зустрічі, яку нібито надав джерело в МЗС.

Грунтуючись на інформації джерела і наведеному документі, "Цензор" пише: "Якщо розповідь першого заступника Генерального прокурора Рената Кузьміна про «газову справу» та інші кримінальні справи, порушені проти екс-прем`єра, європарламентарі вислухали підкреслено зацікавлено, то його опонентів учасникам зустрічі довелося спиняти.

Ініціатор зустрічі депутат Європарламенту Ханнес Свобода нагадав соратникам Тимошенко, що ті практично зловживають запрошенням своїх колег".