В Інтернеті з`явився список Партії регіонів (перші 150 номерів)

15:22, 04 серпня 2007
Політика
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Загалом у списку 450 позицій

З’їзд Партії регіонів затвердив список кандидатів у депутати з 450 осіб на позачергових парламентських виборах 30 вересня.

До першої п’ятірки списку потрапили: лідер партії Віктор Янукович, координатор парламентської більшості Верховної Рада 5-го скликання Раїса Богатирьова, народний депутат 5-го скликання Тарас Чорновіл, лідер партії "Віче" Інна Богословська, міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич.

До другої п’ятірки списку входять віце-прем`єр, міністр фінансів Микола Азаров, народний депутат 5-го скликання, відомий бізнесмен Ринат Ахметов, глава регламентного комітету Верховної Ради 5-го скликання Олександр Єфремов, народні депутати 5-го скликання Юхим Звягільский і Борис Колесников.

11 у списку - В’ячеслав Богуслаєв,

12 – Георгій Скудар,

13 – Володимир Рибак,

14 – Андрій Клюєв,

15 - Микола Янковський,

16 - Леонід Литвинов,

17 - Геннадій Васильєв,

18 - Валентин Ландик,

19 - Віктор Тихонов,

20 - Ян Табачник,

21- Антон Пригодський,

22 – Василь Джарти,

23 - Тетяна Бахтєєва,

24 – Олександр Стоян,

25 - Василь Хара,

26 – Віктор Турманов,

27 – Олена Лукаш,

28 – Сергій Ківалов,

29 - Борис Дейч,

30 - Олексій Костусєв,

31 - Святослав Піскун,

32 - Олександр Савчук,

33 - Олексій Білий,

34 - Дмитро Табачник,

35 - Василь Кисельов,

36 - Борис Петров,

37 - Василь Горбаль,

38 - Леонід Клімов,

39 - Микола Круглов,

40 - Равіль Сафіулін,

41 – Олександр Кузьмук,

42 - Олександр Волков,

43 - Ігор Прасолов,

44 – Олександр Пеклушенко,

45 - Віктор Прокопенко,

46 - Сергій Льовочкін,

47 - Володимир Макєєнко,

48 - Ганна Герман,

49 - Юрій Бойко,

50 - Едуард Іванович Павленко,

51 - Ігор Гуменюк,

52 - Юрій Колотей,

53 - Анатолій Кінах,

54 - Олександр Ліщинський,

55 - Едуард Прутнік,

56 - Микола Джига,

57 - Сергій Момот,

58 - Юрій Смойленко,

59 - Олександр Вілкул,

60 - Валерій Бевзенко,

61 - Павло Корж,

62 - Сергій Клюєв,

63 - Ірина Акімова,

64 - Володимир Малишев,

65 - Сергій Ларін,

66 - Володимир Мальцев,

67 - Олександр Лавринович,

68 - Сергій Кіль,

69 - Анатолій Леонідович Коржев,

70 - Нурсултан Аркаллаєв,

71 - Володимир Іванович Ярощук,

72 - Олександр Васильєв,

73 - Юрій Воропаєв,

74 - Михайло Папієв,

75 - Володимир Вечерко,

76 - Євген Гєллєр,

77 - Володимир Сівкович,

78 - Володимир Сандлер,

79 - Станіслав Анатолійович Мельник,

81 - Сергій Тулуб,

82 - Микола Демянко,

83 - Анатолій Толстоухов,

84 - Валерій Коновалюк,

85 - Юрій Чертков,

86 - Дмитро Альбертович Саламатін,

87 - Олександр Панасович Дарда,

88 - Павло Анатолійович Климець,

89 - Віктор Слаута,

90 - Віктор Янукович,

91 - Віталій Хомутиннік,

92 - Олексій Лелюк,

93 - Сергій Головатий,

94 - Володимир Козак,

95 - Нвєр Мхітарян,

96 - Андрій Деркач,

97 - Олександр Павлович Попов,

98 - Володимир Зубик,

99 - Василь Грицак,

100 - Василь Хмельницький,

101 - Валерій Олександрович Букаєв,

102 - Іван Миколайович Мирний,

103 - Володимир Яцуба,

104 - Василь Гур’єв,

105 - Юлія Новікова,

106 - Дмитро Рева,

107 - Валерій Михайлович Харлін,

108 - Микола Лісін,

109 - Ігор Плохой,

110 - Микола Злочевський,

111- Юрій Володимирович Іванющенко,

112 - Микола Павлович Солошенко,

113 - Микола Присяжнюк,

114 - Григорій Смітюх,

115 - Василь Потапов,

116 - Андрій Вікторович Орлов,

118 - Станіслав Скубашевський,

119 - Володимир Федорович Демишкан,

120 - Олександр Єдін,

121 - Павло Валентинович Лебедєв,

122 - Дмитро Святош,

123 - Сергій Миколайович Мошак,

124 - Андрій Віталійович Кравець,

125 - Дмитро Притика,

126 - Володимир Ландік,

127 - Андрій Борисович Селіванов,

128 - Олександр Сергійович Горошкевич,

129 - Павло Сулковський,

130 - Валерій Бондик,

131 - Едуард Матвійчук,

132 - Ельбрус Тадеєв,

133 - Юлія Вікторівна Ковальова,

134 - Павло Дурлаков,

135 - Михайло Чечетов,

136 - Олексій Плотников,

137 - Микола Комар,

138 - Тетяна Засуха,

139 - Іван Вернидубов,

140 - Олексій Журавко,

141 - Дмитро Шенцев,

142 - Дмитро Юрійович Штенов,

143 - Юрій Мірошниченко,

144 - Михайло Мироненко,

145 - Супруненко Олександр Іванович,

146 - Олена Бондаренко,

147 - Дмитро Валерійович Колесніков,

148 - Григорій Олексійович Ілляшов,

149 - Артем Пшонка,

150 - Віктор Вікторович Бондаренко.

Українська правда

 

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