В Інтернеті з`явився список Партії регіонів (перші 150 номерів)
Загалом у списку 450 позицій
З’їзд Партії регіонів затвердив список кандидатів у депутати з 450 осіб на позачергових парламентських виборах 30 вересня.
До першої п’ятірки списку потрапили: лідер партії Віктор Янукович, координатор парламентської більшості Верховної Рада 5-го скликання Раїса Богатирьова, народний депутат 5-го скликання Тарас Чорновіл, лідер партії "Віче" Інна Богословська, міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич.
До другої п’ятірки списку входять віце-прем`єр, міністр фінансів Микола Азаров, народний депутат 5-го скликання, відомий бізнесмен Ринат Ахметов, глава регламентного комітету Верховної Ради 5-го скликання Олександр Єфремов, народні депутати 5-го скликання Юхим Звягільский і Борис Колесников.
11 у списку - В’ячеслав Богуслаєв,
12 – Георгій Скудар,
13 – Володимир Рибак,
14 – Андрій Клюєв,
15 - Микола Янковський,
16 - Леонід Литвинов,
17 - Геннадій Васильєв,
18 - Валентин Ландик,
19 - Віктор Тихонов,
20 - Ян Табачник,
21- Антон Пригодський,
22 – Василь Джарти,
23 - Тетяна Бахтєєва,
24 – Олександр Стоян,
25 - Василь Хара,
26 – Віктор Турманов,
27 – Олена Лукаш,
28 – Сергій Ківалов,
29 - Борис Дейч,
30 - Олексій Костусєв,
31 - Святослав Піскун,
32 - Олександр Савчук,
33 - Олексій Білий,
34 - Дмитро Табачник,
35 - Василь Кисельов,
36 - Борис Петров,
37 - Василь Горбаль,
38 - Леонід Клімов,
39 - Микола Круглов,
40 - Равіль Сафіулін,
41 – Олександр Кузьмук,
42 - Олександр Волков,
43 - Ігор Прасолов,
44 – Олександр Пеклушенко,
45 - Віктор Прокопенко,
46 - Сергій Льовочкін,
47 - Володимир Макєєнко,
48 - Ганна Герман,
49 - Юрій Бойко,
50 - Едуард Іванович Павленко,
51 - Ігор Гуменюк,
52 - Юрій Колотей,
53 - Анатолій Кінах,
54 - Олександр Ліщинський,
55 - Едуард Прутнік,
56 - Микола Джига,
57 - Сергій Момот,
58 - Юрій Смойленко,
59 - Олександр Вілкул,
60 - Валерій Бевзенко,
61 - Павло Корж,
62 - Сергій Клюєв,
63 - Ірина Акімова,
64 - Володимир Малишев,
65 - Сергій Ларін,
66 - Володимир Мальцев,
67 - Олександр Лавринович,
68 - Сергій Кіль,
69 - Анатолій Леонідович Коржев,
70 - Нурсултан Аркаллаєв,
71 - Володимир Іванович Ярощук,
72 - Олександр Васильєв,
73 - Юрій Воропаєв,
74 - Михайло Папієв,
75 - Володимир Вечерко,
76 - Євген Гєллєр,
77 - Володимир Сівкович,
78 - Володимир Сандлер,
79 - Станіслав Анатолійович Мельник,
81 - Сергій Тулуб,
82 - Микола Демянко,
83 - Анатолій Толстоухов,
84 - Валерій Коновалюк,
85 - Юрій Чертков,
86 - Дмитро Альбертович Саламатін,
87 - Олександр Панасович Дарда,
88 - Павло Анатолійович Климець,
89 - Віктор Слаута,
90 - Віктор Янукович,
91 - Віталій Хомутиннік,
92 - Олексій Лелюк,
93 - Сергій Головатий,
94 - Володимир Козак,
95 - Нвєр Мхітарян,
96 - Андрій Деркач,
97 - Олександр Павлович Попов,
98 - Володимир Зубик,
99 - Василь Грицак,
100 - Василь Хмельницький,
101 - Валерій Олександрович Букаєв,
102 - Іван Миколайович Мирний,
103 - Володимир Яцуба,
104 - Василь Гур’єв,
105 - Юлія Новікова,
106 - Дмитро Рева,
107 - Валерій Михайлович Харлін,
108 - Микола Лісін,
109 - Ігор Плохой,
110 - Микола Злочевський,
111- Юрій Володимирович Іванющенко,
112 - Микола Павлович Солошенко,
113 - Микола Присяжнюк,
114 - Григорій Смітюх,
115 - Василь Потапов,
116 - Андрій Вікторович Орлов,
118 - Станіслав Скубашевський,
119 - Володимир Федорович Демишкан,
120 - Олександр Єдін,
121 - Павло Валентинович Лебедєв,
122 - Дмитро Святош,
123 - Сергій Миколайович Мошак,
124 - Андрій Віталійович Кравець,
125 - Дмитро Притика,
126 - Володимир Ландік,
127 - Андрій Борисович Селіванов,
128 - Олександр Сергійович Горошкевич,
129 - Павло Сулковський,
130 - Валерій Бондик,
131 - Едуард Матвійчук,
132 - Ельбрус Тадеєв,
133 - Юлія Вікторівна Ковальова,
134 - Павло Дурлаков,
135 - Михайло Чечетов,
136 - Олексій Плотников,
137 - Микола Комар,
138 - Тетяна Засуха,
139 - Іван Вернидубов,
140 - Олексій Журавко,
141 - Дмитро Шенцев,
142 - Дмитро Юрійович Штенов,
143 - Юрій Мірошниченко,
144 - Михайло Мироненко,
145 - Супруненко Олександр Іванович,
146 - Олена Бондаренко,
147 - Дмитро Валерійович Колесніков,
148 - Григорій Олексійович Ілляшов,
149 - Артем Пшонка,
150 - Віктор Вікторович Бондаренко.