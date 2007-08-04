В Інтернеті з`явився список Партії регіонів (перші 150 номерів)

Загалом у списку 450 позицій

З’їзд Партії регіонів затвердив список кандидатів у депутати з 450 осіб на позачергових парламентських виборах 30 вересня. До першої п’ятірки списку потрапили: лідер партії Віктор Янукович, координатор парламентської більшості Верховної Рада 5-го скликання Раїса Богатирьова, народний депутат 5-го скликання Тарас Чорновіл, лідер партії "Віче" Інна Богословська, міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич. До другої п’ятірки списку входять віце-прем`єр, міністр фінансів Микола Азаров, народний депутат 5-го скликання, відомий бізнесмен Ринат Ахметов, глава регламентного комітету Верховної Ради 5-го скликання Олександр Єфремов, народні депутати 5-го скликання Юхим Звягільский і Борис Колесников. 11 у списку - В’ячеслав Богуслаєв, 12 – Георгій Скудар, 13 – Володимир Рибак, 14 – Андрій Клюєв, 15 - Микола Янковський, 16 - Леонід Литвинов, 17 - Геннадій Васильєв, 18 - Валентин Ландик, 19 - Віктор Тихонов, 20 - Ян Табачник, 21- Антон Пригодський, 22 – Василь Джарти, 23 - Тетяна Бахтєєва, 24 – Олександр Стоян, 25 - Василь Хара, 26 – Віктор Турманов, 27 – Олена Лукаш, 28 – Сергій Ківалов, 29 - Борис Дейч, 30 - Олексій Костусєв, 31 - Святослав Піскун, 32 - Олександр Савчук, 33 - Олексій Білий, 34 - Дмитро Табачник, 35 - Василь Кисельов, 36 - Борис Петров, 37 - Василь Горбаль, 38 - Леонід Клімов, 39 - Микола Круглов, 40 - Равіль Сафіулін, 41 – Олександр Кузьмук, 42 - Олександр Волков, 43 - Ігор Прасолов, 44 – Олександр Пеклушенко, 45 - Віктор Прокопенко, 46 - Сергій Льовочкін, 47 - Володимир Макєєнко, 48 - Ганна Герман, 49 - Юрій Бойко, 50 - Едуард Іванович Павленко, 51 - Ігор Гуменюк, 52 - Юрій Колотей, 53 - Анатолій Кінах, 54 - Олександр Ліщинський, 55 - Едуард Прутнік, 56 - Микола Джига, 57 - Сергій Момот, 58 - Юрій Смойленко, 59 - Олександр Вілкул, 60 - Валерій Бевзенко, 61 - Павло Корж, 62 - Сергій Клюєв, 63 - Ірина Акімова, 64 - Володимир Малишев, 65 - Сергій Ларін, 66 - Володимир Мальцев, 67 - Олександр Лавринович, 68 - Сергій Кіль, 69 - Анатолій Леонідович Коржев, 70 - Нурсултан Аркаллаєв, 71 - Володимир Іванович Ярощук, 72 - Олександр Васильєв, 73 - Юрій Воропаєв, 74 - Михайло Папієв, 75 - Володимир Вечерко, 76 - Євген Гєллєр, 77 - Володимир Сівкович, 78 - Володимир Сандлер, 79 - Станіслав Анатолійович Мельник, 81 - Сергій Тулуб, 82 - Микола Демянко, 83 - Анатолій Толстоухов, 84 - Валерій Коновалюк, 85 - Юрій Чертков, 86 - Дмитро Альбертович Саламатін, 87 - Олександр Панасович Дарда, 88 - Павло Анатолійович Климець, 89 - Віктор Слаута, 90 - Віктор Янукович, 91 - Віталій Хомутиннік, 92 - Олексій Лелюк, 93 - Сергій Головатий, 94 - Володимир Козак, 95 - Нвєр Мхітарян, 96 - Андрій Деркач, 97 - Олександр Павлович Попов, 98 - Володимир Зубик, 99 - Василь Грицак, 100 - Василь Хмельницький, 101 - Валерій Олександрович Букаєв, 102 - Іван Миколайович Мирний, 103 - Володимир Яцуба, 104 - Василь Гур’єв, 105 - Юлія Новікова, 106 - Дмитро Рева, 107 - Валерій Михайлович Харлін, 108 - Микола Лісін, 109 - Ігор Плохой, 110 - Микола Злочевський, 111- Юрій Володимирович Іванющенко, 112 - Микола Павлович Солошенко, 113 - Микола Присяжнюк, 114 - Григорій Смітюх, 115 - Василь Потапов, 116 - Андрій Вікторович Орлов, 118 - Станіслав Скубашевський, 119 - Володимир Федорович Демишкан, 120 - Олександр Єдін, 121 - Павло Валентинович Лебедєв, 122 - Дмитро Святош, 123 - Сергій Миколайович Мошак, 124 - Андрій Віталійович Кравець, 125 - Дмитро Притика, 126 - Володимир Ландік, 127 - Андрій Борисович Селіванов, 128 - Олександр Сергійович Горошкевич, 129 - Павло Сулковський, 130 - Валерій Бондик, 131 - Едуард Матвійчук, 132 - Ельбрус Тадеєв, 133 - Юлія Вікторівна Ковальова, 134 - Павло Дурлаков, 135 - Михайло Чечетов, 136 - Олексій Плотников, 137 - Микола Комар, 138 - Тетяна Засуха, 139 - Іван Вернидубов, 140 - Олексій Журавко, 141 - Дмитро Шенцев, 142 - Дмитро Юрійович Штенов, 143 - Юрій Мірошниченко, 144 - Михайло Мироненко, 145 - Супруненко Олександр Іванович, 146 - Олена Бондаренко, 147 - Дмитро Валерійович Колесніков, 148 - Григорій Олексійович Ілляшов, 149 - Артем Пшонка, 150 - Віктор Вікторович Бондаренко. Українська правда

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