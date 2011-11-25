Виборці Дніпропетровська «проголосували» за маніяків і дітовбивць

Виборці Дніпропетровська проголосували за вбивць і маніяків, душевно хворих та неіснуючих людей, які були включені до списків кандидатів в депутати Верховної Ради України у мажоритарних округах.

Про це на прес-конференції у Дніпропетровську за результатами соціологічного експрес-опитування повідомив голова Всеукраїнської громадської організації «Громадська сила» Загід КРАСНОВ.

За його словами, Центр незалежних соціологічних досліджень (м. Запорожжя) на замовлення ВГО «Громадська сила» 20 листопада провів у Дніпропетровську соціологічні дослідження методом експрес-опитування з метою визначити симпатії громадян щодо виборів до ВР з огляду ухвалених змін до закону про вибори.

«Ми замовили соцдослідження з метою дізнатися, чи дійсно запроваджена новим законом змішана система, зокрема в частині виборів до ВР відповідає сподіванням виборців?», - сказав З.КРАСНОВ.

За словами члена правління Соціологічної асоціації України Едуарда ГУГНІНА, експрес-опитування проводилося у всіх 8 районах Дніпропетровська. Було опитано 800 людей в місцях їх найбільшого скупчення.

«Ми не проводили повномасштабне соціологічне дослідження для чіткого визначення рейтингів партій та потенційних кандидатів у мажоритарних округах з необхідним допущенням похибок тощо. Ми ставили за мету з’ясувати активність виборців міста та громадську думку станом на 20 листопада. В анкеті було два запитання – стосовно симпатій дніпропетровців на виборах до ВР щодо партій та «мажоритарників», - зазначив Е.ГУГНІН.

За словами З.КРАСНОВА, результати експрес-опитування виявилися несподіваними.

«Виявилося, що система виборів з новим законом абсолютно не змінилася. За депутатів-мажоритарників, навпроти прізвищ яких була вказана їх партійність, жителі Дніпропетровська проголосували так само як і за партійні списки. При чому ми включили до списку мажоритарників неіснуючих людей, відомого серійного вбивцю, двох «дніпропетровських маніяків», матір, яка вбила своїх 4 дітей, хронічного алкоголіка та психічно хворого чоловіка», - заявив замовник соцдослідження.

З.КРАСНОВ також повідомив, що до анкети опитування також були включені троє кандидатів–самовисуванців – відомих в Дніпропетровську людей, «до яких немає претензій з боку громадськості» міста. Однак за кожного з самовисуванців проголосували менше 1% опитаних.

На думку керівника «Громадської сили», на закон про вибори до ВР варто було б накласти президентське вето і повернути до ВР на корегування, зокрема видалити із закону норму про партійну належність кандидатів в народні депутати у мажоритарних округах.